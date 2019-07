James Rodriguez, Mendes lo ha promesso al Napoli! Fissato un incontro col Real per parlare del giocatore

Provarci fino all’ ultimo: è questo il diktat che il Napoli sembra essersi imposto per James Rodriguez. Il colombiano sembra ormai vicinissimo all’ Atletico Madrid, che dovrebbe ufficializzare a breve la cessione di Angel Correa al Milan. Con i soldi ricavati da questa trattativa, i colchoneros si fionderebbero dritti su James Rodriguez, vero e proprio “chiodo fisso” di Pablo Simeone.

Il Real chiede almeno 42 milioni, una cifra che l’ Atletico, già autore di un mercato coi fiocchi, non tarderebbe a mettere sul piatto. Le voci riguardo la volontà del giocatore, sono contrastanti: tra chi, come El Mundo Deportivo, afferma che preferirebbe restare in Spagna, a chi, come Il Mattino, lascia ancora aperta la contesa tra rojiblancos e Napoli.

Proprio Il Mattino ha rilanciato, oggi, la notizia di un imminente incontro tra Jorge Mendes (agente del ragazzo) e la dirigenza del Real, per discutere dell’ opportunità di un trasferimento al Napoli. Il club di De Laurentiis preferirebbe l’ opzione prestito, non essendo intenzionato a versare i 42 milioni richiesti per il cartellino del ragazzo. Da parte sua, Florentino Perez continua a spingere per la cessione a titolo definitivo e, stando alle ultime notizie, potrebbe a malincuore prendere in considerazione l’ ipotesi di dare James Rodriguez agli odiati rivali cittadini.

Da Napoli, però, assicurano circa l’ esistenza di un patto di ferro tra James e Ancelotti, col tecnico di Reggiolo che avrebbe persuaso il colombiano a sposare la causa azzurra.

La mediazione di Mendes, che con le italiane ha sempre concluso ottimi affari (non ultimo il caso di Cristiano Ronaldo), potrebbe fare la differenza. Il procuratore portoghese, avrebbe già dato la propria parola a De Laurentiis e Giuntoli, garantendo loro l’ assoluta volontà di far sbarcare Rodriguez in Campania. Mendes andrà a colloquio con Perez, per cercare di sbloccare la situazione. Qualora il Real aprisse al prestito, il Napoli avrebbe la strada “spianata” potendo contare, appunto, sulla marcia in più data dal rapporto del ragazzo con Ancelotti.

Vedremo come si risolverà quest’ intrigo di mercato. Napoli aspetta il grande colpo, e James Rodriguez potrebbe presto diventare l’ uomo copertina dell’ estate in quel di Dimaro