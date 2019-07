Juve, De ligt sempre piú vicino: l’Ajax non lo convoca per il ritiro

Le strade di Matrhijs De ligt e della Juventus sono destinate ad incrociarsi. Se l’affare non si puó dire ufficialmente concluso, a causa di alcuni dettagli ancora da limare, la sensazione è che l’annuncio da parte della Juventus possa arrivare a breve, magari giá nelle prossime ore.

A spingere De ligt ulteriormente verso la Juventus, ci ha pensato l’Ajax stesso.



Attraverso un comunicato ufficiale, I lancieri hanno reso noto, infatti, che De ligt non partirà con la squadra per il ritiro in Austria. Il motivo? Un ipotetico”trasferimento imminente”.

De ligt è dunque pronto a trasferirsi a Torino, lí dove abbraccerá il “mito” Cristiano Ronaldo, che pare abbia giocato un ruolo importante nel convincere il ragazzo a sposare il progetto bianconero.

Il quotidiano olandese “Telegraaf”, ha inoltre provato ad ipotizzare la data in cui il trasferimento dovrebbe essere reso ufficiale. Posdibile, infatti, che l’olandese sbarchi a Torino giá all’inizio della prossima settimana, per poi svolgere I test fisici e apporre la propria firma su un contratto valido sino al 2024.



Il quotidiano olandese parla di una telefonata ricevuta da De ligt, ieri pomeriggio, in cui sarebbe stato informato dell’imminente buona riuscita della trattativa.

Per questo, l’olandese non si è riunito ai suoi attuali compagni, in attesa di arrivare alla Juventus, per potersi confrontare con una grande realtá, e apprendere da alcuni dei migliori centrali al mondo.