Juve-Lukaku, i bianconeri pronti a soffiare il belga all’Inter

L’obiettivo numero uno della nuova Inter di Antonio Conte si chiama Romelu Lukaku. Il bomber belga in forza al Manchester United è sempre stato un pallino fisso del tecnico italiano. Conte avrebbe voluto Lukaku già nel suo Chelsea anni fa, ma poi l’operazione non andò in porto e fu costretto a ripiegare su Morata.

I nerazzurri vogliono sbarazzarsi al più presto di Mauro Icardi, messo ai margini della squadra da Marotta e soprattutto dallo stesso Conte, che non vuole problemi di spoiatoio durante la stagione oltre alle caratteristiche del calciatore non in linea con il suo stile di gioco. L’Inter sta premendo per convincere calciatore e United, ma l’affare pare alquanto complicato. Rumors provenienti da Torino affermano che la Juventus stia provando a fare lo sgambetto alla società milanese, inserendosi per l’attaccante che piace pure a Maurizio Sarri.

Lukaku conteso da Inter e Juventus

Dotato di grande fisicità, senso del gol e velocità, Lukaku è considerato uno dei migliori bomber in circolazione, nonostante l’ultima stagione non esaltante con i Red Devils. Lo United pare non avere intenzione di cederlo a meno che non arrivi un offerta importante che si aggiri intorno ai 70 o 80 milioni di euro. Determinante sarà la volontà del calciatore così come la cessione dello stesso Icardi. Sull’argentino pare esserci l’interessamento del Napoli ma l’Inter vorrebbe cederlo all’estero. Lieve interesse da parte della Juve anche nei confronti di Gabriel Jesus, bomber del City e del Brasile, neo campione in Coppa America.