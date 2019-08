Casa Juve. Si raffredda l’ipotesi di scambio Lukaku-Dybala con conguaglio di 11 milioni di euro allo United. Secondo quanto riporta il Sun, “le trattative potrebbero saltare per questioni legate all’ingaggio. L’agente del fantasista argentino, infatti, avrebbe chiesto una cifra vicina ai 14 milioni di euro a stagione, mentre i Red Devils erano pronti a spingersi al massimo ad 8. “In più “i giocatori del Manchester hanno avuto una riduzione del 25% dei salari non avendo centrato la qualificazione in Champions, ma le richieste di Dybala non prevedono, appunto, riduzioni.”

Nel frattempo, per sbloccare la trattativa, i bianconeri avrebbero inserito nell’operazione anche Mario Mandzukic: il croato avrebbe aperto al trasferimento.

Salvo imprevisti, il futuro di Joao Cancelo sarà al Manchester City. Non è solo Paulo Dybala l’obiettivo del Manchester United: gli inglesi sono ancora alla ricerca dell’accordo definitivo con la Juventus e l’agente del giocatore, volato proprio oggi in Inghilterra, ma prima ancora di concludere l’affare ecco che spunta un altro nome, quello di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese è uno dei sacrificabili per la dirigenza bianconera e secondo quanto riporta il Daily Mail i Red Devils sono pronti a sfidare la concorrenza del PSG per arrivare a Matuidi che piace moltissimo a Solskjaer. Sono ore caldissime sul fronte della trattativa di mercato.