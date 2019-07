Juve Stabia-Campobasso, dove vedere l’amichevole in tv e streaming domani 30 luglio

Juve Stabia-Campobasso, le “Vespe” tornano in campo a poco meno di due settimane dall’esordio in Coppa Italia TIM Cup contro la vincente tra Imolese e Sambenedettese. Neopromossi in Serie B, i campani giocheranno domani, martedì 30 luglio alle ore 17.30, in quel di Rivisondoli, piccolo comune in provincia dell’Aquila, contro il Campobasso, sicuramente una compagine più che abbordabile per la squadra allenata da Fabio Caserta.

Il Campobasso, che lo scorso anno ha ottenuto una tranquilla salvezza in Serie D, è al primo test estivo piuttosto “probante”: le due squadre non si affrontano dalla stagione 2000/2001 (alla sesta giornata vinse il Campobasso in casa della Juve Stabia per 0-1, al ritorno finì 1-1 in Molise). Per quanto concerne la Juve Stabia, che nelle ultime ore ha liberato Daniele Paponi destinato al Piacenza in C, è la seconda amichevole nel giro di pochi giorni dopo il 4-0 rifilato alla Fidelis Andria.

Juve Stabia-Campobasso, dove seguire la partita in tv e streaming

Juve Stabia-Campobasso si potrà seguire su diverse pagine social. A trasmettere l’incontro saranno la pagina Facebook “Stabiesi al 100%” e il canale ufficiale, sempre Facebook, della S.S. Juve Stabia. Probabilmente ci sarà anche copertura radiofonica attraverso la Web Radio di ViViCentro.it, emittente da sempre al fianco delle “Vespe”.