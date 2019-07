Juventus, addio Trippier! Va all’Atleyico Madrid

Sfuma un obbiettivo di mercato della Juventus: Kieran Trippier, passa dal Tottenham all’ Atletico Madrid per circa 25 milioni.

Manca ancora l’ufficialità, ma dalla Spagna parlano di accordo ormai raggiunto tra le due societá. Terzino destro, Trippier era finito nel mirino della Juventus su esplicita richiesta di Maurizio Sarri, che aveva visto in lui l’erede perfetto di Joao Cancelo, destinato a partire alla volta di Barcellona.

Le notizie delle ultime ore, rischiano peró di far saltare il sogno. Marca parla infatti di un Atletico scatenato: dopo gli arrivi di Joao Felix, 126 milioni dal Benfica, Marcos Llorente dal Real e Felipe dal Porto, senza dimenticare l’obiettivo James Rodriguez, I colchoneros sono pronti a un nuovo colpaccio in difesa, per sostituire Lucas Hernandez, recentemente trasferitosi al Bayern Monaco per 50 milioni.

Trippier, cercato anche dal Napoli, imboccherá la strada per Madrid, dunque, andando cosí a restringere la rosa dei possibili candidati per sostituire Cancelo.

Sul portoghese continue forte il presding del Barcrllona. Paratici peró é stato chiaro: o arrivano 60 milioni, o Cancelo non parte.

La Juventus continua a monitorare diversi profili sulla destra (piace molto Darmian), e spera sempre di poter ricevere offerte congrue per Cancelo, per poter poi investire I soldi della cessione su un grande colpo, magari a centrocampo.

Nelle ultime ore, ha preso a circolare anche il nome di Junior Firpo, ventuduenne del Betis, messosi in luce nell’ultima stagione con tre gol all’attivo. Su di lui è vigile anche il Barcellona, ma se I blaugrana dovessero affondare il colpo per Cancelo, Paratici e I suoi collaboratori, potrebbero seriamente inserirsi per il giovane del Betis.