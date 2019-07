Juventus: arriva il J Hotel, sarà aperto anche al pubblico

Novità in arrivò alla Continassa da parte della Juventus. Il J Village progettato dalla società bianconera sta diventando sempre più grande e più moderno. Ora, oltre al J Medical e al Training Center, i bianconeri apriranno pure il J Hotel. La struttura sarà il primo hotel collegato a una squadra di calcio e sarà aperto al pubblico a partire dal 24 agosto. Un’area è già attiva ed è riservata ai calciatori in ritiro dato che la struttura è vicinissima al Training Center. Come riporta la Gazzetta dell’onda Sport, non sarà obbligatorio dormire al J Hotel per i giocatori. Al momento l’hotel ospita i nuovi arrivati in cerca di una sistemazione, come Ramsey, Rabiot e il nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Design eccellente e in pieno stile Juventus

Il J Hotel sarà aperto al pubblico a partire dal 24 agosto, al prezzo di 116€ a notte. Già aperte le prenotazioni che permetteranno ai tifosi di soggiornare nello stesso hotel dei calciatori. Al proprio interno, la struttura avrà a disposizione un ristorante da 200 coperti, 60 all’aperto oltre alle 138 camere disponibili. Un hotel da sogno per ogni tifoso bianconero desideroso di incontrare i propri beniamini al proprio interno. Le prenotazioni sicuramente andranno alle stelle data l’esclusività del posto, contraddistinto da un design curato nei dettagli, capace di invogliare ogni tifoso juventino alla prenotazione per passare una notte indimenticabile al J Hotel.