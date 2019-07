Sono stati diramati i calendari della Serie A 2019/20 e i campioni d’Italia della Juventus non avranno un inizio facile. La squadra di Sarri debutterà fuori casa a Parma e l’appuntamento sembrerebbe agevole, ma già a partire dalla seconda giornata se la vedrà con i diretti concorrenti per lo scudetto: il Napoli di Ancelotti. Nelle prime 10 giornate, i bianconeri affronteranno la Fiorentina alla terza giornata e l’Inter alla settima. Il match con i viola sarà a Firenze, non certo una piazza amica alla Juventus e sarà proprio dopo il match con il Napoli. Il derby con il Torino sarà all’11a giornata e nella gara seguenti, la Juventus se la vera con il nuovo Milan di Giampaolo per poi affrontare l’ostica Atalanta di Gasperini, quest’anno in Champions League.

Il mese più difficile rimane quello iniziale dove ci saranno gi incontri tra Napoli e Fiorentina, che potrebbero risultare decisivi per le sorti del campionato. Un calendario senz’altro molto difficile e che può complicare i piani di Sarri soprattutto per quanto concerne l’obiettivo principale della stagione: la Champions League. Prima del debutto in Champions, la Juve se la vedrà con la Fiorentina. Non proprio il cliente migliore da incontrare. I bianconeri affronteranno pure il Torino a ridosso della quarta gara del gruppo di Champions League, mentre ci sarà l’Atalanta prima del penultimo match in Europa. La Juventus non sembra aver rivali in Italia, ma i match di Serie A durante il cammino europeo, potrebbe essere un territorio minato per i bianconeri. Sotto il calendario completo della Juve:

1^ GIORNATA – Parma – JUVENTUS

2^ GIORNATA – JUVENTUS – Napoli

3^ GIORNATA – Fiorentina – JUVENTUS

4^ GIORNATA . JUVENTUS – Hellas Verona

5^ GIORNATA – Brescia – JUVENTUS

6^ GIORNATA – JUVENTUS – Spal

7^ GIORNATA – Inter – JUVENTUS

8^ GIORNATA – JUVENTUS – Bologna

9^ GIORNATA – Lecce – JUVENTUS

10^ GIORNATA – JUVENTUS – Genoa

11^ GIORNATA – Torino – JUVENTUS

12^ GIORNATA – JUVENTUS – Milan

13^ GIORNATA – Atalanta – JUVENTUS

14^ GIORNATA – JUVENTUS – Sassuolo

15^ GIORNATA – Lazio – JUVENTUS

16^ GIORNATA – JUVENTUS – Udinese

17^ GIORNATA – Sampdoria – JUVENTUS

18^ GIORNATA – JUVENTUS – Cagliari

19^ GIORNATA – Roma – JUVENTUS

20^ GIORNATA – JUVENTUS – Parma

21^ GIORNATA – Napoli – JUVENTUS

22^ GIORNATA – JUVENTUS – Fiorentina

23^ GIORNATA – Hellas Verona – JUVENTUS

24^ GIORNATA – JUVENTUS – Brescia

25^ GIORNATA – Spal – JUVENTUS

26^ GIORNATA – JUVENTUS – Inter

27^ GIORNATA – Bologna – JUVENTUS

28^ GIORNATA – JUVENTUS – Lecce

29^ GIORNATA – Genoa – JUVENTUS

30^ GIORNATA – JUVENTUS – Torino

31^ GIORNATA – Milan – JUVENTUS

32^ GIORNATA – JUVENTUS – Atalanta

33^ GIORNATA – Sassuolo – JUVENTUS

34^ GIORNATA – JUVENTUS – Lazio

35^ GIORNATA – Udinese – JUVENTUS

36^ GIORNATA – JUVENTUS – Sampdoria

37^ GIORNATA – Cagliari – JUVENTUS

38^ GIORNATA – JUVENTUS – Roma