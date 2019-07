Juventus, Cancelo verso il Barcellona: il sostituto é già in rosa?

Il calciomercato della Juventus è in continuo fermento. I bianconeri, anche quest’anno, si sono resi protagonisti di una campagna acquisti coi “fiocchi”.

Rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Ramsey e Rabiot, la Juventus si appresta ad accogliere anche De ligt, per un’altra operazione monstre che dovrebbe avvicinarsi agli 80 milioni.

Per finanziare un mercato tanto oneroso, peró occorreranno alcune cessioni importanti.



Il primo nome sulla lista dei partenti, è quello di Joao Cancelo: il terzino portoghese, arrivato lo scorso anno dal Valencia, per ben 40 milioni, ha un po’ deluso le aspettative e, visto il suo scarso senso tattico, Maurizio Sarri avrebbe deciso di “sacrificarlo”.

Sono tante le squadre interessate al laterale destro: oltre al Manchester City, con il quale la trattativa si è arenata causa divergenze di vedute sulla valutazione, si era fatto avanti (senza affondare il colpo) anche il Bayern Monaco.



In pole Cancelo, ci sarebbe peró ora il Barcellona. I catalani cercano un’alternativa di qualitá a Semedo, e potrebbero decidere di soddisfare la richiesta della Juve di 60 milioni per vestire il portoghese di blaugrana.



Al posto di Cancelo, la Juventus starebbe pensando a Darmian. Il profilo dell’ex Torino, non convince peró appieno, avendo riscontrato non poche difficoltà ad affermarsi in Inghilterra.

Ecco perchè Sarri potrebbe optare per una soluzione “interna”: arretrare Cuadrado in posizione di terzino destro.



Il colombiano ha di recente di recente rifiutsto la corte dello Shanghai Shenhua, e ora potrebbe anche restare a Torino.

Pescare il sostituto direttamente in rosa, permetterebbe alla Juventus di risparmiare per un grande colpo a centrocampo.



Il sogno, in questo caso, ha un nome e un cognome: Paul Pogba.



Il francese, cercato anche dal Real, è intenzionato a lasciare il Manchester United, e non disdegnerebbe un ritorno in bianconero. I red devils sparano alto, e chiedono piú di 170 milioni per il “polpo”.

La Juventus spera di poter registrare diverse plusvalenze (altro nome in uscita é quello di Perin), e Joao Cancelo pare essere il primo indiziato a lasciare Torino.