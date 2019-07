Juventus, che mossa di Paratici! Spuntano dettagli sulla clausola rescissoria di De ligt

Trattativa lunga e appassionante, che ha visto la Juve contendersi De ligt con alcune delle migliori squadre in Europa: Barcellona e Psg erano in prima fila per il talento ex Ajax, ma alla fine, a spuntarla sono stati I bianconeri, grazie agli ottimi rapporti con l’agente di De ligt, Mino Raiola, certo, ma anche grazie all’ astuzia del DS Fabio Paratici, maestro nel trattare e chiudere l’ affare alle migliori condizioni possibili.

Sul contratto di De ligt, che percepirà 12 milioni a stagione piú bonus, è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 150 milioni.



Una follia! Esclamerebbero in molti. Già, perchè una clausola cosí bassa, non terrebbe a riparo la Juventus da eventuali assalti futuri dei top club summenzionati.

In realtá, come rivela Calciomercato.com, la clausola potrá essere esercitata solo a partire dal 2022. Prima, chiunque vorrà De ligt, dovrà sborsare la cifra richiesta dalla Juve.

Una mossa, questa, che non solo è stata determinante per concludere l’ affare, ma che permetterà alla Juventus di far maturare e godersi serenamente il ragazzo, in attesa, magari, di ridiscutere I termini del contratto prima di quella data.

Come si dice in questi casi, “il gioco vale la candela”, la clausola da 150 milioni c’è e spaventa, ma se dovessero arrivare gioie e trofei, De ligt potrebbe anche decidere di farne a meno, e firmare un nuovo accordo con la Juve.