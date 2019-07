Juventus, che occasione in uscita! Maxi offerta per Cuadrado dalla Cina. Lui riflette…

Juan Cuadrado verso la Cina? È la notizia dell’ultim’ ora per ció che riguarda il mercato della Juventus.



Il colombiano, reduce da una buona Copa America disputata in terra brasiliana, si sta godendo alcuni giorni di vacanza, prima di rientrare a Torino per mettersi a disposizione del nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri.

Stando a quanto scrivono I giornali, l’ex tecnico del Napoli punterebbe molto sull’asso colombiano, per via soprattutto della sua grande versatilità e capacitá di ricoprire tutta la fascia.

Per questa ragione, pur con un contratto in scadenza nel 2020, Cuadrado e la Juve sembrano intenzionati a proseguire insieme. Secondo calciomercato.com,

infatti, la dirigenza sabauda sarebbe disposta a proporre all’esterno un prolungamento di un ulteriore anno, lasciando inalterato l’ingaggio (4 milioni), per garantire a Sarri una certa imprevedibilità, soprattutto a gara iniziata.

Il futuro di Cuadrado è peró tutto da scrivere. Sempre secondo Calciomercato.com, dalle parti della Continassa sarebbe pervenuta un’offerta da 15-20 milioni ad opera dello Shangai Shenhua. Giá sulle tracce di Stephan El Shaarawy (che avrebbe declinato l’offerta), il club cinese avrebbe virato prepotentemente su Cuadrado, offrendo al ragazzo un ingaggio da circa 10 milioni.

Un’ occasione ghiotta per entrambi le parti in causa. La Juventus potrebbe infatti monetizzare su un profilo in scadenza, liberandosi tra l’altro di un ingaggio piuttosto esoso. Cuadrado, dal canto suo, potrebbe cogliere un’opportunità che, difficilmente, gli si ripresenterà davanti.

Certamente, optare per un trasferimento in Cina alla sua etá (ha 31 anni) significherebbe per Cuadrado rinunciare definitivamente al calcio che conta. D’altra parte, peró, la prospettiva di un guadagno tanto alto, non puó che essere allettante per lui.

Il giocatore sta prendendo in considerazione l’offerta, e non è escluso che si possano avere aggiornamenti a breve.

Sicuramente, un eventuale addio di Cuadrado bloccherebbe momentaneamente la cessione di Cancelo. Con l’uscita del colombiano, il portoghese sarebbe infatti l’unica alternativa presente sulla destra (eccezion fatta per De sciglio), e difficilmente Sarri ne avallerebbe la cessione.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione. La Juventus spera di mettere a bilancio un’altra cospicua plusvalenza.