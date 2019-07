Juventus: con De ligt parte Bonucci? Spunta un indizio social

La Juventus ha dato il proprio benvenuto a De ligt. Con un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito, la Juventus ha ufficializzato l’ acquisto del giovane difensore olandese dall’ Ajax per la cifra monstre, di 75 milioni piú 10 di eventuali bonus.



La Juventus, si assicura in tal modo, uno dei prospetti piú rosei del calcio mondiale, che ha già mostrato di avere la stoffa da vero e proprio veterano, nonostante la giovane età.

L’ arrivo di De ligt, potrebbe comportare, peró, delle uscite in difesa.



Leonardo Bonucci, in tal senso, pare l’ indiziato numero uno a lasciare Torino.



Il “figliol prodigo” bianconero, ha riabbracciato la Juventus durante la scorsa estate, dopo essere passato al Milan un anno prima, a quaranta milioni, per una scelta che il popolo juventino ha vissuto come un tradimento.

Arrivato nell’ ambito di uno scambio che ha coinvolto Caldara e Higuain, Bonucci è stato subito in grado di riprendersi la titolarità in squadra, pur non convincendo appieno nella sua seconda esperienza juventina.

Gli sono stati spesso rimproverati diversi errori in marcatura e, tra I “maligni”, c’ è chi sostiene venga agevolato dalla presenza di una “roccia” come Chiellini al suo fianco.

Nonostante I detrattori, Bonucci è ambito da diversi club importanti: Psg e Manchester City in primis.

Ed è proprio sui.profili Facebook delle due squadre, che sarebbero spuntati dei like del difensore.

A riportarlo, Il Bianconero.com, che specula sulla possibile presenza di un indizio di addio.

Che sia solo un’ effimera voce di mercato é posdibile. Ma gli sportivi ci hanno ormai abituati a lasciare importanti tracce di sè sui propri profili virtuali.

L’ esigenza della Juve di fare cassa, completa il quadro. Con De ligt, la retroguardia bianconera consta di cinque elementi: uno potrebbe essere di troppo.