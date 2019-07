Juventus: De Ligt sarà presentato sabato, parola del The Telegraaf

Il tira e molla tra Ajax e Juventus per De Ligt sembra essere arrivato al capolinea. L’acquisto del difensore olandese è oramai tra le notizie sportive principali in tutto il mondo. E tutti vogliono sapere dove giocherà il fortissimo difensore olandese, classe 1999. Oramai si contano le ore a Torino per il suo arrivo.

I tifosi e pure la società bianconera sono impazienti di accoglierlo per le visite mediche di rito al J Medical. La prima offerta di 55 milioni di euro + bonus avanzata dai bianconeri è stata rifiutata dai lancieri. Troppo poco per un calciatore esclusivo come De Ligt. Nelle ultime ore però si è giunti a un compromesso e l’operazione si chiuderà per 67 milioni di euro. Dopo un consulto con il padre Frank e il procuratore Mino Raiola, il calciatore ha scelto la Juventus come sua prossima squadra. I dubbi non ce ne sono più e il difensore è atteso dai bianconeri.

La data della presentazione

Secondo il The Telegraaf, De Ligt sarà presentato sabato 13 luglio. I tifosi della Juventus aspettano impazienti il loro nuovo beniamino, giudicato il futuro della squadra torinese. Da valutare il futuro di Leonardo Bonucci. L’ex Milan e Bari potrebbe ritrovarsi in panchina per buona parte della stagione dato che De Ligt sarà il titolare fisso assieme a Giorgio Chiellini. Bonucci risulterà certamente utile per far rifiatare Chiellini, soprattutto in chiave Champions League ma la panchina non è mai piaciuta al viterbese. Il PSG di Leonardo potrebbe bussare alla porta dei bianconeri per chiedere informazioni anche se la Juventus non vuole cederlo.