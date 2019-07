Juventus, è “bagarre” su Dani Alves! Il terzino piace soprattutto in Premier

Dani Alves sì, Dani Alves no. Il terzino brasiliano, classe 1983, è ritornato prepotentemente in ottica Juventus, dopo che i suoi agenti avrebbero incontrato i dirigenti della Juventus a Milano nelle scorse ore.

Dopo aver già servito la causa bianconera nell’annata 2016\2017, Dani Alves potrebbe dunque tornare alla Juve, dopo essersi di recente svincolato dal Paris Saint-Germain. Quello alla Juventus, fu un addio burrascoso per Alves, che lasciò Torino tra mille polemiche, a causa dei rapporti non idilliaci con l’ ex tecnico bianconero, Massilmiliano Allegri, e l’ex AD della Juventus, Beppe Marotta.

L’organigramma della squadra, però, è ora cambiato: alla guida della società, oltre al presidente Agnelli, ci sono Pavel Nedved e Fabio Paratici, persone gradite al terzino, che si sarebbe difatti proposto ai bianconeri.

Secondo il Sun, però, ad essere in pole per il terzino sarebbe l’Arsenal. I gunners sono alla ricerca di un’ alternativa valida ad Hector Bellerin, e avrebbero fiutato l’occasione di ingaggiare Dani Alves a parametro zero. Altre due squadre interessate sono Manchester City e Tottenham. Gli Spurs stanno per perdere Trippier, e potrebbero ingaggiare Dani Alves per sistemare la corsia destra, senza particolari sforzi economici. La pista City si è invece raffreddata. Il club allenato da Guardiola, dopo aver ricevuto “picche” dalla Juve per Joao Cancelo, si sarebbero subito fiondati sul terzino brasiliano, ma alcuni intoppi sull’ ingaggio (il terzino chiede non meno di 7 milioni), stanno rallentando le trattativa.

La Juventus è sempre vigile sulla situazione terzini e, dopo aver visto sfumare Trippier, stanno monitorando la situazione attentamente Dani Alves. Il futuro del brasiliano, è direttamente correlato al destino di Joao Cancelo, che resta sempre sul piede di partenza, pronto ad essere sacrificato qualora si presentasse l’ offerta giusta.

L’Arsenal sarebbe ora in vantaggio. I gunners sembrano essersi prepotentemente inseriti nelle trattative per il brasiliano. La Juve resta in allerta, pronta a rifarsi sotto per Dani Alves, qualora Cancelo dovesse abbandonare la squadra.