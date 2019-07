Juventus, fulmine a ciel sereno! Perin al Benfica rischia di saltare? I motivi

Brutta notizia per la Juventus! La trattativa tra Perin e il Benfica ha subito una battuta d’ arresto, a causa di problemi riscontrati durante le visite mediche.



Il portiere ex Genoa, è reduce da un brutto infortunio alla spalla, subito lo scorso marzo durante un allenamento, e dovrebbe ancora smaltire I postumi di questo incidente.

Il classe 1992, era volato in Portogallo per finalizzare il proprio trasferimento al Benfica, club disposto a versare 15 milioni nelle casse juventine. Ora la trattstiva potrebbe saltare, creando non pochi grattacapi a Madama che, dalla cessione di Perin, auspicava di poter mettere a bilancio la seconda plusvalenza corposa, dopo quella fatta registrare per Spinazzola.

Dalla sede Juve smentiscono la voce, parlando di dettagli relativi all’ offerta, ancora da limare. La trattativa, comunque, dovrebbe avere esito positivo, assicurano dagli ambienti bianconeri.

Chiuso dal ritorno di Buffon alla Juventus, Perin sperava di potersi rilanciare con la maglia del Benfica, anche in vista degli imminenti europei, previsti per il giugno del prossimo anno.

Il portiere ha racimolato la miseria di dieci presenze stagionali (di cui solo una in Champions), lo scorso anno. Eclissato da Szczęsny, il portiere italiano sperava sicuramente in un impatto migliore con il mondo Juve.

La presenza di un “mostro sacro” come Buffon, poi, rischia di complicare ulteriormente le cose.

Se l’ ipotesi Benfica dovesse tramontare, Perin si ritroverebbe, ad oggi, nella paradossale situazione di terzo portiere.



Un “lusso” da quasi tre milioni di euro a stagione, che la Juve non puó assolutamente permettersi. Da Totino, sperano che gli intoppi sorti, possano morire sul nascere. È la soluzione ideale, per il bene di tutti.