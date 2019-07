Juventus: I convocati per la International Champions Cup, non c’è Chiellini

I tornei estivi lasciano il tempo che trovano ma quando c’è una competizione di mezzo, nessuno ci sta a perdere. La International Champions Cup è stata creata per questo: dare un senso alle amichevoli estive. In realtà un senso queste amichevoli lo hanno, ovvero dare dei dati all’allenatore riguardo gli esperimenti tattici che si mettono in atto in estate, arrivando pronti per l’inizio di stagione. C’è curiosità attorno alla Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano vuole imporre fin da subito il proprio gioco spumeggiante, ma in questi match estivi valuterà quali sono i migliori interpreti per il suo modulo. C’è attesa di vedere all’opera il nuovo acquisto De Ligt, così come c’è attesa per Paulo Dybala.

La Joya potrebbe rischiare di fare panchina nel 4-3-3 di Sarri e infatti vari top club europei hanno bussato alla porta dei campioni d’Italia, chiedendo informazioni sul talento argentino. Sarri ha diramato pochi minuti fa i convocati per questa edizione 2019 della International Champions Cup. Chiellini non partirà con la squadra, cos’ come i Khedira, Ramsey e Douglas Costa. Assenti anche i reduci dalla Coppa America Dybala, Alex Sandro, Bentancur e Cuadrado. Convocato Gonzalo Higuain. Sotto la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Loria

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo, Coccolo, Beruatto

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Kastanos, Toure, Muratore, Pereira

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi, Frederiksen, Mavididi