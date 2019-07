Juventus, il City stringe per Cancelo: presentata una nuova offerta ai bianconeri

Notizie nuove per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La Vecchia Signora, è impegnata su piú fronti per migliorare una rosa che ha giá vinto tanto negli ultimi anni.

Obiettivi ambiziosi quelli della Juve, che ha messo nel mirino, tra gli altri, alcuni pezzi pregiati del mercato internazionale.

Da De ligt (affare prossimo alla chiusura) a Pogba (che resta piú difficile) le grandi manovre di mercato richiederanno, senza dubbio, alla Juventus, un ingente sforzo economico.

Per questo motivo, I bianconeri, potrebbero essere costretti ad operare qualche cessione, e il primo nome sulla lista dei partenti, è quello di Joao Cancelo.



Il terzino, classe ’94, era stato prelevato la scorsa estate dal Valencia, per una cifra prossima ai 40 milioni di euro. Arrivato tra l’entusiasmo generale, il portoghese ha peró deluso le aspettative.

Tra le “colpe” maggiormente imputategli, vi sono sicuramente lo scarso senso tattico e la poca propensione a difendere. Già “bacchettato” la scorsa stagione da Massimiliano Allegri, a causa dei suoi limiti, il portoghese sembra ora essere finito sulla lista dei sacrificabili di Sarri.

Tra I club piú interessati, vi é sicuramente il Manchester City. I Citizen hanno attenzionato da tempo Cancelo e, dopo alcune divergenze sulla valutazione del cartellino, le due societá sembrano essere vicine ad un’intesa per il laterale destro.



Stando alla Gazzetta dello Sport, il City avrebbe offerto alla Juve, una cifra complessiva di 55 milioni (50 cash, piú 5 di bonus).

Non saranno I 60 richiesti inizialmente dalla Juve, ma la differenza tra domanda e offerta sembra essersi assottigliata, con il City disposto a un sacrificio pur di assicurarsi Cancelo.

Dovesse andare in porto la trattativa, la Juve virerebbe decisa su Matteo Darmian. Il terzino italiano, in forza al Manchester United, non ha vissuto delle stagioni esaltanti con I red devils, e a Torino potrebbe provare ad attestarsi sui livelli che, qualche anno fa, ne hanno fatto uno dei migliori prospetti del nostro panorama calcistico.

Su Darmian c’è anche l’Inter, pronta a sfidare I bianconeri in un vero e proprio derby di mercato.

Dovesse saltare Darmian, occhio alle piste che portano a Luke Trippier (Tottenham) e Cristiano Piccini (Sporting).

Darmian resta comunque la prima scelta della Juventus. I bianconeri sono pronti a sostituire Cancelo, e hanno individuato nel classe ’89, il profilo piú adatto da regalare a Sarri.