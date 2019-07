Juventus, il punto sulle cessioni: fissato il prezzo di Kean! Anche Matuidi e Perin preparano le valigie?

E se a partire fosse proprio lui? Moise Kean potrebbe essere il primo “sacrificato” dell’ attacco jiventino.



Il giovane, classe 2000, è reduce da un finale di stagione non proprio esaltante, culminata con l’ esclusione, per motivi disciplinari, dalla squadra che stava partecipando all’ europeo under 21 casalingo.

Moise si sta godendo ora gli ultimi giorni di vacanza prima di riaggregarsi ai compagni, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere

La Juve ha bisogno di cedere in attacco, e avrebbe fissato il suo prezzo a circa 40 milioni.



A scriverlo, il Corriere della Sera, che parla di come su Kean siano forti gli interessi di Everton e Arsenal, con il Barcellona, che si sarebbe defilato nelle ultime ore.

L’ Arsenal, in particolare, sembrerebbe aver mosso I passi piú concreti, e da Londra si attendono sviluppi per una trattativa che potrebbe presto garantire una discreta liquiditá alle casse juventine.

In uscita anche Blaise Matuidi e Mattia Perin



Il francese, apparso in condizioni non ottimali nella gara odierna contro il Tottenham, avrebbe estimatori soprattutto in Francia, con Psg e Monaco pronte a darsi battaglia per riportarlo in patria. La Juve lo valuta non meno di 25 milioni, dimostrazione di come Paratici voglia massimizzare il piú possibile I proventi delle cessioni, per mantenere comunque elevato il tasso tecnico a disposizione di Maurizio Sarri.

Per Perin la soluzione si è fatta un po’ piú complessa: cercato dal Benfica, col quale I giochi parevano fatti sulla base di un acquisto a titolo definitivo da 15 milioni, I guai fisici del portiere hanno instillato qualche dubbio nei portoghesi.



Sempre secondo il Corriere, la situazione potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento da un numero minimo di presenze.

La Juve è pronta dunque a fare cassa, cedendo qualche esubero. Kean, Perin e Matuidi potrebbero essere I primi a salutare.