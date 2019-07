Juventus – Inter: streaming gratis e diretta TV, dove vedere la ICC

Oggi 24 Agosto a Nanjing, in Cina, si avrà il derby d’Italia tra Juventus e Inter valevole per l’International Champions Cup. La partita è prevista per le 13:30 ore italiane e si prospetta ricca di sorprese quanto importante. Per entrambe le compagini è il secondo impegno in questo tour mondiale: l’Inter viene da una sconfitta per 1-0 contro gli inglesi del Manchester United, stessa sorte è capitata ai bianconeri battuti 3-2 al 93′ con un goal da centrocampo di Harry Kane con il suo Tottenham.

Le probabili formazioni

Per Antonio Conte è ancora emergenza nel reparto offensivo, con Politano assente per infortunio, Lautaro in vacanza e il grande tabù Icardi rimasto a casa. Nella partita contro il Manchester ha schierato il tandem Esposito – Longo, risultando una coppia molto inesperta. Quest’oggi proverà ad affiancare a Sebastiano Esposito Ivan Perisic, per quanto riguarda invece il centrocampo sugli esterni Candreva e Dalbert, al cento Gagliardini, Brozovic e Sensi. In difesa il trio D’Ambrosio – De Vrij – Skriniar e tra i pali Handanovic.

Lavoro più semplice per Maurizio Sarri, il quale farà scendere in campo la stessa formazione: 4-3-3 con Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Pjanic, Emre Can, Rabiot, Bernrdeschi, Mandzukic e infine Cristiano Ronaldo.

Dove vederla (diretta tv e streaming)

La partita sarà trasmessa, come ogni altro incontro di International Champions Cup, in chiaro su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre e 225 Sky. Il match sarà visibile anche sul sito ufficiale di Sportitalia (sportitalia.com).