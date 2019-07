Juventus-Inter streaming gratis e diretta tv ICC, dove vedere il match 24 luglio

Juventus-Inter, in Cina si gioca il derby d’Italia estivo. Luglio è tempo di calciomercato, ritiri estivi e anche delle prime amichevoli stagionali. Le due squadre italiane sono impegnate nell‘International Champions Cup, torneo che vede impegnati alcuni top club europei in sfide che si giocano in America, Asia ed Europa. Il match Juventus-Inter si gioca il 24 luglio alle ore 13.30 allo stadio Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium di Nanchino, città cinese dove c’è il quartier generale del gruppo Suning. I bianconeri di Maurizio Sarri sono reduci dalla sconfitta all’esordio per 3-2 contro il Tottenham maturata grazie ad una rete da centrocampo di Harry Kane nei minuti di recupero. Anche i nerazzurri sono stati sconfitti 1-0 dal Manchester United con una rete di Greenwood nella prima sfida dell’International Champions Cup. Al netto di una condizione ancora deficitaria e di tante assenze, entrambe le squadre vorranno riscattarsi e ben figurare nel primo duello italiano stagionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Longo. All. Conte

Juventus-Inter, streaming e diretta Tv International Champions Cup

Il match Juventus-Inter sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, alle ore 13.30 con ampio pre e post partita. L’emittente italiana si è aggiudicata i diritti dell’International Champions Cup e sarà la protagonista indiscussa di un’estate di grandi sfide. Juventus-Inter sarà trasmessa anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone sul sito www.sportitalia.com. Il canale tematico sportivo trasmetterà l’incontro anche in differita alle ore 20.30 del 24 luglio.