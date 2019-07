Juventus, l’ agente di Bale lo “toglie” dal mercato: salta lo scambio con Neymar?

Neymar-Bale-Dybala, non solo un potenziale tridente d’ attacco micidiale, ma anche un trittico di nomi che potrebbe scoinvolgere presto il calciomercato internazionale. Il protagonista principale resta Neymar: il brasiliano, in uscita dal Psg, ha acceso le fantasie di Real Madrid e Juventus, pronte a strapparlo ai parigini, offrendo ciascuna soldi più una\due contropartite di un certo rilievo.

In vantaggio sarebbe il Real Madrid che, con un’ offerta da 90 milioni più Gareth Bale, deve aver ingolosito, e non poco la squadra francese. A frenare l’ ipotesi di uno scambio Neymar-Bale, sono arrivate, come un fulmine a ciel sereno, le parole del suo agente Jonathan Barnett, raccolte dai microfoni di Sky Sport.

“Non c’ è possibilità che Gareth vada via da Madrid. Parliamo di uno dei migliori giocatori del pianeta, non vi saranno trattative improvvisate pèer farlo andare via”.

Parole che suonano come una sentenza, e mettono apprensione al Real Madrid. Per i blancos, Bale è ormai niente più che un “esubero”, tanto che, lo stesso Zidane, lo avrebbe messo alla porta, dichiarandosi esplicitamente a favore di una sua immediata partenza.

Secca la replica dell’ agente il quale ha ricordato che, essendo tuttora uno dei migliori esterni offensivi in circolazione, non meriterebbe di essere trattato così da una squadra capace di pagarlo ben 100 milioni nel 2013.

Rancori personali a parte, le parole di Barnett sono un dato di fatto: Bale difficilmente accetterà un trasferimento, scompaginando, in tal modo, i piani del Real Madrid.

A questo punto, entra in scena la Juventus: i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto Dybala (lui, sì, un po’ più propenso a partire) e Matuidi (che a Parigi ha vestito perfino i panni da capitano). A queste due contropartite si aggiungerebbe, ovviamente, un cospicuo conguaglio economico.

Vista la volontà del Psg di non cedere Neymar al Barcellona, e le dure parole di Barnett su Bale, la Juve potrebbe tornare prepotentemente “in corsa”.

Pura suggestione o ipotesi destinata ad avverarsi? Quesro solo il tempo saprà dirlo.