Juventus, offerto scambio Higuain-Koulibaly! La risposta del Napoli…

Higuain di nuovo alle pendici del Vesuvio? La Juventus, a quanto pare, lo spererebbe.

I bianconeri, stando ad alcune fonti, avrebbero proposto al Napoli uno scambio Higuain-Koulibaly.

Fedelissimo di Sarri, il francese è tuttora considerato il miglior centrale presente nella nostra serie A. La Juventus, nonostante abbia già investito tanto su De Ligt, potrebbe prendere Koulibaly, per blindare definitivamente la difesa, e intanto permettere all’ olandese di crescere senza eccessive responsabilità.

Di contatti tra il Napoli e Higuain, ne aveva parlato già in mattinata il giornalista Rai, Ciro Venerato. Stando alla “firma” di Rai Sport, il fratello di Higuain, Nicolas, avrebbe contattato la dirigenza partenopea per sondare le possibilità di un ritorno di Gonzalo in azzurro.



Il Napoli non avrebbe escluso tale ipotesi, ma ha rigettato quella di uno scambio con Koulibaly. Il difensore è ritenuto il cardine del progetto napoletano, e non sarà ceduto per un giocatore che, a Torino, considerano ormai un esubero.

Alla proposta di scambio Higuain-Koulibaly, il Napoli avrebbe anzi risposto offrendo Hysaj e Insigne per Paulo Dybala.



L’ argentino, già coinvolto in un possibile scambio con Lukaku dello United, pare non essere convinto della destinazione inglese. Chiunque, in Italia, farebbe carte false per averlo, e il Napoli lo avrebbe richiesto alla Juve in cambio di due giocatori non ritenuti più fondamentali da Ancelotti.

La Juventus avrebbe risposto con un secco “no” a tale proposta di scambio. Sebbene Dybala rimanga nella lista dei partenti, difficilmente finirà per vestire la maglia di una diretta concorrente in Italia.

Quella che ha tutta l’ aria di essere una mera suggestione di mercato, potrebbe prendere corpo almeno sul versante Higuain.

Il figliol prodigo argentino, non soddisfatto della proposta della Roma, pare voglia prendere in seria considerazione l’ ipotesi di un ritorno al Napoli.



Sorge un interrogativo: se ció succedesse, come reagirebbe la tifoseria partenopea?