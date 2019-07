Juventus, Pogba sogno impossibile? Tra la minaccia Real e I tentativi di rinnovo

Paul Pogba destinato a rimanere solo un sogno? È quello che temono I tifosi della Juventus. Il francese, autore di una splendida prestazione nell’ amichevole giocata contro l’ Inter in Cina, rappresenta l’ ultima pedina da aggiungere a una Juve già da sogno.

Sulla strada del “polpo” pare esserci il Real Madrid. Zinedine Zidane ha chiesto a Florentino Perez il proprio connazionale, affinchè il Real possa avere una potenza di fuoco in ogni reparto.

Il Manchester United e il Real Madrid potrebbero anche imbastire un asse di mercato: James Rodriguez, è solo uno dei nomi che I blancos potrebbero inserire nella trattativa, essendo Gharet Bale un altro nome in uscita dalla squadra.

Il Real, poi, ha ottenuto circa 100 milioni di plusvalenze dalle cessioni. Tutti soldi “freschi”, che potrebbero essere reinvestiti su un colpo top a centrocampo.

Presa da alcune difficili situazioni in uscita, la Juventus potrebbe non avere la disponibilità necessaria ad affondare il colpo. Nei giorni scorsi, si era parlato di un maxi-scambio che avrebbe coinvolto Matuidi, Costa e Cancelo, ma la voce non ha avuto seguito, e il sacrificio di tre pedine per un solo giocatore, onestamente, non pare convenire ai bianconeri.

C’ è poi l’ ipotesi rinnovo con il Manchester, che ha cominciato a serpeggiare in queste ultime ore: Pogba, che giá percepisce un ingaggio monstre da 20 milioni, potrebbe veder equiparato il proprio compenso a quello dei vari Ronaldo e Neymar.



Per provare a blindarlo, inoltre, lo United potrebbe offrirgli la fascia da capitano.

Stando in tal modo le cose, pare difficile che Pogba possa tornare alla Juve.

Se il Pogback non è pura utopia, ad oggi, appare una pista difficilmente percorribile.