Juventus: possibile scambio Pogba-Dybala con lo United?

Maurizio Sarri non si accontenta. Nonostante l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax, il tecnico della Juventus sta cercando un centrocampista di qualità in mezzo al campo. I giocatori a centrocampo sono arrivati, ma manca il grande nome. Quello capace di spostare gli equilibri solo se nominato. Non è un mistero che i campioni d’Italia stiano seguendo con molta attenzione la situazione di Paul Pogba con il Manchester United.

Il francese ha manifestato la sua volontà di lasciare Old Trafford dopo tre stagioni al limite dell’anonimo. Il transalpino torna a essere decisivo solamente in nazionale, mentre in Inghilterra, svolge il ruolo ininfluente di comparsa. Osannato dalla tifoseria bianconera sin dai tempi della Juventus, Paul tornerebbe volentieri a Torino. Raiola non ha escluso nulla su questo fronte e secondo Tuttosport, i bianconeri potrebbero “sacrificare” Dybala per arrivare al francese. Il numero 10 della Juve piace al Manchester United, che lo sta corteggiando insieme al PSG. L’operazione Dybala allo United potrebbe fungere come una sorta di scambio alla pari con Pogba. Due giocatori che hanno bisogno di essere rilanciati, specialmente il transalpino che non gioca una stagione convincente dal 2015.

Dybala potrebbe finire allo United per 100 milioni di euro, i quali possono essere utili per un reinvestimento juventino su Paul Pogba. Intrighi importanti sull’asse Torino-Manchester.