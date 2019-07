Juventus, proposto lo scambio Lukaku-Dybala? Pronto lo sgarbo all’ Inter

Romelu Lukaku potrebbe presto diventare oggetto di un acceso derby di mercato. Il giocatore, da tempo in cima alla lista di Conte per sostituire il “ribelle” Mauro Icardi, ha ricevuto più di un’ attenzione anche da parte della Juventus. Se i sondaggi di Paratici per il classe ’93, avevano l’ aria di essere semplici manovre d’ intralcio nei confronti dell’ Inter, pare proprio che, ora, la pista Lukaku-Juventus possa lentamente prendere piede. A confermarlo, il sito Calciomercato.it che scrive di incontri avvenuti a Milano con Federico Pastorello, agente del ragazzo.

Le parti avrebbero discusso dell’ opportunità di portare Lukaku a Torino. Una trattativa che potrebbe facilmente sbloccarsi se la Juve inserisse Paulo Dybala come contropartita. L’ argentino, corteggiato dal Manchester United già la scorsa estate, sta terminando il proprio periodo di vacanze post Copa America, e giovedì rientrerà agli ordini di Maurizio Sarri.

Al centro di diverse trattative di mercato, che lo vorrebbero al Psg in cambio di Neymar, Dybala ha più volte ribadito la propria volontà di restare a Torino. Convinto dal progetto Sarri, l’ argentino vuole restare alla Juve, per provare a rilanciarsi, e tentare l’ assalto alla Champions da assoluto protagonista.

Un eventuale scambio Lukaku-Dybala, taglierebbe immediatamente fuori l’ Inter dalla corsa per il belga. Il fatto che lo United non disputi la Champions, può però costituire un deterrente di non poco conto per la decisione di Dybala di trasferirsi in Inghilterra.

Le vie del mercato, si sa, sono infinite, ma ad ora, l’ Inter resta la compagine più accreditata ad assicurarsi Lukaku.