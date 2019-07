Juventus su Junior Firpo del Betis: il terzino piace a Sarri

L’obiettivo della Juventus di voler rinforzare il reparto arretrato, pare essere piuttosto chiaro. L’arrivo di De Ligt testimonia quanto i bianconeri vogliano puntellare la difesa che con il modulo offensivo che utilizzerà Sarri – molto probabilmente il 4-3-3 – gli interpreti dovranno essere di spessore per non concedere nulla agli avversari. Se per i centrali difensivi la questione pare oramai essere a buon punto, non si può dire lo stesso per i terzini. Partiamo dal presupposto che gli esterni difensivi bianconeri sono comunque di grandissimo valore, ma alcuni di essi sono già sul piede di partenza. Cancelo per esempio è in procinto di lasciare Torino per approdare al Manchester City di Guardiola e un posto per quanto concerne un terzino, potrebbe liberarsi.

Nonostante Cancelo sia un terzino destro, la Juventus è da tempo su Junior Firpo, laterale difensivo sinistro del Betis Siviglia. Il giovane Under 21 della Spagna piace tantissimo a Sarri: veloce, rapido nei movimenti e abilissimo negli inserimenti, Firpo rappresenta un ottimo prospetto per qualsiasi squadra e i bianconeri potrebbero pensare di inserirsi nuovamente tra Barcellona e Liverpool, contrastando i due club che hanno dato via a una vera e propria asta.

Ricambio perfetto per Alex Sandro

Sia Barcellona che Liverpool cercano un ricambio per i propri terzini sinistri: Jordi Alba gioca sempre troppe partite ogni stagione così come Robertson nel Liverpool. Per quanto concerne la corsia sinistra, Firpo potrebbe essere un ottimo innesto in grado di far rifiatare Alex Sandro. Il brasiliano è il titolare bianconero, ma il gioco di Sarri potrebbe affaticare non poco l’ex Porto e Firpo sarebbe una riserva eccellente per il tecnico toscano. Ora è da valutare se il ruolo da riserva di lusso si addice allo spagnolo che è in piena fase di crescita dal punto di vista calcistico.