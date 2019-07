Juventus su Samuel Umtiti se salta De Ligt

L’incertezza riguardo l’arrivo di De Ligt alla Juventus, sta portando i bianconeri a valutare alternative di spessore per rinforzare il proprio reparto difensivo. Non è ancora certa la permanenza di Leonardo Bonucci a Torino e Sarri vuole un difensore giovane, ma comunque di esperienza da affiancare a Chiellini. Il profilo giusto è sicuramente quello di Samuel Umtiti, centrale del Barcellona.

I catalani sono ancora interessati a De Ligt ma la trattativa potrebbe incrociarsi. Qualora l’olandese arrivi al Camp Nou, Bartomeu si troverebbe costretto a cedere il francese, chiuso nella scorsa stagione da Lenglet nonostante la sua titolarità indiscussa con la nazionale francese nel Mondiale di Russia 2018, disputato splendidamente da Umtiti con tanto di gol decisivo in semifinale contro il Belgio. Proprio per questo motivo, il Barcellona non ha intenzione di fare sconti per l’ex Lione.

La dirigenza blaugrana vuole almeno 60 milioni di euro per liberarlo, secondo il quotidiano francese Le10Sport.com. Una cifra altissima ma giustificata dato il mercato odierno. Umtiti è un classe 1993 e per un calciatore della sua età, 60 milioni può essere la cifra giusta nonostante una stagione in panchina e tanti infortuni, aumentati dopo il Mondiale russo. Il giocatore è rientrato solo a metà stagione con il club campione di Spagna non incidendo minimamente quest’anno. Forse la Juventus potrebbe chiedere un piccolo sconto a Bartomeu facendo presente questo fatto, ma dato l’elevato valore tecnico di Umtiti, la cifra non è destinata a scendere.

Fisico e intelligenza tattica

Umtiti è proprio il difensore che sta cercando Maurizio Sarri: giovane, esperto, veloce e discreto con i piedi. Tatticamente buono – ma migliorabile – il transalpino può avvicinarsi a livello di caratteristiche a Koulibaly, anche se il difensore del Napoli tanti desiderato da Sarri, ha una forza fisica e un intelligenza tattica nettamente superiori a Umtiti, essendo considerato il miglior difensore al mondo insieme a Virgil Van Dijk del Liverpool.