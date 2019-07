Juventus-Team K League: diretta tv e streaming, dove vedere il match 26 luglio

Proseguono le amichevoli per la Juventus di Sarri. Dopo la sconfitta contro il Tottenham per 3-2 in International Champions Cup, i bianconeri si sono riscattati, battendo l’Inter per 2-1 ai calci di rigore. Sarri si può godere un Cristiano Ronaldo in stato di grazia, autore di due reti in due partite disputate. Peccato per l’autorete di De Ligt contro l’Inter, non proprio il miglior modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Venerdì 26 luglio, i campioni d’Italia affronteranno il Team K League, una selezione dove giocano i migliori calciatori del campionato sud coreano. Un test dunque importante per i bianconeri in vista della stagione che verrà.

Ancora indisponibili i reduci dalla Coppa America, tra i quali c’è pure Paulo Dybala. L’argentino è al centro di molte voci di mercato che lo vedono lontano da Torino. Sarri però non è dello stesso avviso è ha dichiarato di volerlo inserire nel progetto. Il match contro il Team K League si giocherà venerdì 26 luglio, ore 13:00.

JUVENTUS-TEAM K LEAGUE, DOVE VEDERE IL MATCH, DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Team K League, diretta tv e streaming. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv attraverso la piattaforma Sky, alle ore 13 su Sky Sport. Per tutti gli abbonati, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go, dov’è possibile vedere il match in streaming dal proprio smartphone, tablet o computer. Calcio d’inizio ore 13, venerdì 26 luglio.