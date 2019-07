Juventus-Tottenham, ICC Cup: diretta tv e streaming della partita 21 luglio

Domenica 21 luglio, la Juventus farà il suo esordio in International Champions Cup contro il Tottenham di Pochettino. C’è grande attesa di vedere all’opera il Maurizio Sarri con i bianconeri, che non avranno a disposizione vari giocatori, molti dei quali sono stati impegnati in Coppa America. Tra questi i vari Dybala, Alex Sandro e Bentancur. Il calciatore più osservato sarà sicuramente Matthijs De Ligt. L’olandese è stato presentato ieri dalla società torinese e aveva già iniziato la preparazione con l’Ajax, sua ex squadra. Sarri potrebbe quindi schierarlo dall’inizio in questa partita.

Grande attesa anche per i vice campioni d’Europa del Tottenham. La squadra di Pochettino inizierà ufficialmente la stagione il prossimo 9 agosto, e i tifosi degli Spurs si aspettano molto dopo la bella annata dello scorso anno. Il match promette dunque scintille tra due squadre che saranno sicuramente tra le favorite per la prossima edizione della Champions League. Calcio d’inizio ore 13:30.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS: Buffon; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo

TOTTENHAM: Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Walker-Peters; Ndombele, Winks, Alli; Son, Kane, Lucas Moura

JUVENTUS-TOTTENHAM, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING



Juventus-Tottenham, diretta tv e streaming del match di ICC. Il match tra Juventus e Tottenham in programma domenica 21 luglio, sarà visibile in diretta tv su Sportitalia che mette a disposizione dei telespettatori, l’opportunità di vedere il match in streaming collegandosi al sito www.sportitalia.com.