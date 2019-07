Juventus, tutti vogliono Moise Kean: anche il Barcellona in pressing sul ragazzo

Nella lista dei possibili partenti in casa Juventus, c’è finito anche lui: Moise Kean potrebbe essere uno dei “sacrificati” di Madama per sfoltire il reparto offensivo.



Il classe 2000, che ha stupito un po’ tutti per la propria precocitá sottoporta, ha attirato l’ interesse di diversi top club europei, disposti a fare di tutto pur di accaparrarselo.

La prima a muoversi è stata l’ Everton. Gli inglesi hanno effettuato un primo sondaggio, con la Juventus che ha sparato alto: non meno di 50 milioni.per portare via il ragazzo da Torino. Cifra importante che ha, per ora, frenato la trattativa.

Altre due big europee, si sarebbero peró fatte avanti per il giocatore: l’ Arsenal e il Barcellona.



Se I gunners non hanno ancora mosso I primi passi davvero concreti, pare che il Barcellona abbia contattato Kean, ricevendo un secco “no” alla proposta di trasferimento.

Il motivo? Il Barça vorrebbe acquistarlo, per girarlo poi in prestito al Siviglia. Una soluzione poco gradita a Kean, che già si sente.pronto a dire la propria in una big a tutti gli effetti, e mal digerirebbe questo “declassamento” da parte dei catalani.

La Juventus che, come detto, parte da una richiesta di 50 milioni, potrebbe decidere di abbassare le proprie pretese a 25/30, nel caso riuscisse a strappare un diritto di recompra.

In tal caso, a giovarsene sarebbe l’ Everton, club che, come accennato in precedenza, ha manifestato per primo interesse per il ragazzo.

La partenza di Kean, unita a quella di uno tra Mandzukic e Higuain, potrebbe far spazio a Icardi, che, come vi abbiamo raccontato, rimane nelle mire del Napoli, disposto a fare follie per averlo.

Il mercato delle punte entra nel vivo in casa Juventus, e promette di generare un’ intrigante sequela di movimenti