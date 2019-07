Kean-Inter: la Juventus potrebbe sacrificarlo per Icardi

È ancora incerto il futuro di Mauro Icardi nell’Inter. L’attaccante argentino è oramai ai margini della squadra allenata da Antonio Conte e addirittura di allena da solo. Nei test fisici è risultato tra i peggiori e il suo addio pare essere imminente. Il Napoli pare interessato ma anche la Juventus sta monitorando la situazione del bomber che oramai cerca una nuova sistemazione.

Conte e Marotta vogliono sbarazzarsi di lui al più presto possibile per dare tranquillità all’ambiente in piena fase di preparazione. Icardi è chiaramente fuori dal progetto dell’ex allenatore del Chelsea che vuole due attaccanti come Lukaku e Dzeko ai suoi ordini. L’idea della Juventus per arrivare a Icardi sarebbe quella di inserire nella trattativa Moise Kean.

L’idea della Juventus è quella di uno scambio Icardi-Kean, così da non versare cifre intorno ai 55 milioni per l’attaccante argentino. L’Inter vuole comunque guadagnarci dall’operazione e pretende un conguaglio da 20 milioni di euro. L’operazione appare ancora complicata dato che Kean sarà valutato da Sarri durante questa fase di ritiro. L’attaccante bianconero vuole

giocare con continuità e il tecnico toscano non gli garantisce un posto da titolare fisso avendo Cristiano Ronaldo in squadra. Dipende tutto da come giocherà la sua Juventus, ma la panchina sembra praticamente certe per il giovane attaccante italiano.