Kenya-Senegal. Alle ore 21, ora italiana ed egiziana, al ’30 June Stadium’ il Kenya del c.t Sebastien Migne affronta il Senegal del c.t francese Aliou Cisse, per la 3.a giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli ‘Harambee Stars’ sono alla 5.a partecipazione alla Coppa d’Africa ma non è mai riuscito a superare la fase a gironi; mentre i ‘Leoni della Taranga’ sono alla 14.a apparizione in questo torneo ma non lo hanno mai vinto, da registare un 2° posto nel 2002 e due 4° posti nel 1990 e nel 2006. Per quanto concerne la situazione del Gruppo C, l’Algeria è matematicamente 1.a dopo aver battuto sia il Kenya che il Senegal e anche se una delle due squadre dovesse raggiungerla, gli algerini sarebbero sempre primi grazie agli scontri diretti (prima discriminante fondamentale per stabilire i piazzamenti); Senegal e Kenya sono a 3 punti, chiude la Tanzania a 0. Kenya-Senegal è fondamentale per entrambe per il passaggio del turno ma alle due squadre potrebbe andare bene un pareggio, infatti con un pareggio il Senegal sarebbe 2° mentre il Kenya 3° ma potrebbe essere ripescata come una delle migliori 4 terze, infatti 4 punti potrebbero passare per essere ripescati tra le migliori terze. Nell’altro match del Gruppo C si gioca Algeria-Tanzania. Kenya-Senegal sarà diretta dall’ arbitro egiziano Ghead Grisha.

Kenya-Senegal, le probabili formazioni. QUI KENYA- Il c.t Migne si affiderà al 3-4-1-2 con Matasi in porta; il trio difensivo sarà composto da Okumu, Mohamed e Ochieng; a centrocampo spazio a Masika, Wanyama, Omolo e Otieno; il trequartista sarà Omondi che agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Avire e Olunga- QUI SENEGAL- Il c.t Cisse risponderà con un 4-1-4-1 con Mendy a difesa della porta; in difesa spazio a Wagué, Kouyaté, Koulibaly e Sabaly; lo schermo davanti alla difesa sarà Gueye; a centrocampo agiranno Thioub, Saivet, Mané e Sarr; l’unica punta sarà Konaté.



Kenya (3-4-1-2): Matasi; Okumu, Mohamed, Ochieng; Masika, Wanyama, Omolo, Otieno; Omondi; Avire, Olunga. All. Migne.

Senegal (4-1-4-1): Mendy; Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; Gueye; Thioub, Saivet, Mané, Sarr; Konaté.

Kenya-Senegal, come seguire il match in tv e streaming

Kenya-Senegal, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 3.a giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Kenya-Senegal, i precedenti. L’ ultimo precedente tra il Kenya e il Senegal risale all’ Amichevole Internazionale del 15 gennaio del 2018, gara terminata 1-0 per la nazionale senegalese. Nella Coppa d’Africa del 2004 e del 1990 netto successo del Senegal per 3-0.