La Champions League ritorna su Mediaset: i dettagli dell’accordo con Sky, la Rai rimane al palo

Sky-Mediaset, accordo per le partite della Champions League. C’è una novità clamorosa per i diritti televisivi in chiaro della massima competizione europea. A partire dalla Champions League 2019/20 la Uefa ha delineato la possibilità di poter trasmettere due partite settimanali a titolo gratuito ed ha aperto così la strada per nuove negoziazioni in vista della prossima stagione. Mediaset è tornata clamorosamente in ballo e ha fatto pervenire un’offerta di circa 50 milioni a Sky per i prossimi due anni. L’accordo è stato ufficializzato e si basa sulla trasmissione in chiaro su Canale 5 di un match il mercoledì sera più il pacchetto che comprende semifinali e finali e la Supercoppa Europea. Il commento dei match sarà affidato a Pierluigi Pardo con ampio pre e post partita.

La Champions League di nuovo su Mediaset, la Rai protesta e va per vie legali. In virtù dei rumors degli ultimi mesi, la televisione pubblica di Viale Mazzini aveva deciso di presentare un decreto d’urgenza al Tribunale di Milano riguardo il diritto d’opzione previsto dal contratto siglato con Sky per impedire all’emittente satellitare di siglare un nuovo contratto con altri operatori. La Rai ha pagato 40 milioni di euro per 16 partite in chiaro e avrebbe voluto rinnovare l’accordo per gli ottimi ascolti registrati durante la Champions League di quest’anno. Di contro Sky si è appellata ad una condizione del contratto secondo cui l’opzione è esercitabile solo nel caso in cui l’emittente sia titolare esclusiva dei diritti per il campionato di Serie A, circostanza non verificatasi vista la presenza di DAZN. La Champions League 2019/20 ritorna così su Mediaset pochi giorni dopo la decisione del Tribunale di Milano di respingere il ricorso della Rai giudicandolo inammissibile.