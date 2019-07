La Juventus si ritira dalla corsa Pogba

Niente rientro a Torino per Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United pare essere destinato a lasciare l’Inghilterra come aveva dichiarato il suo procuratore Mino Raiola giorni fa, ma la sua destinazione non sarà la Juventus. A rivelare la notizia è il Daily Mail: Pavel Nedved avrebbe già parlato con Raiola e avrebbe detto al procuratore che i bianconeri si tireranno fuori dalla corsa al centrocampista transalpino.

Il club italiana ha già acquistato calciatori di valore a centrocampo come Rabiot e Ramsey. Al momento la società torinese punterebbe solamente a chiudere la trattativa per De Ligt con l’Ajax. L’olandese ha sempre Mino Raiola come procuratore. Strada spianata quindi per il Real Madrid che secondo AS, avrebbe chiesto a Pogba di avere un atteggiamento cordiale e professionale con lo United, tutto ciò per facilitare la trattativa in corso. con i Red Devils.

Il francese è in ritiro con lo United in Australia e aspetta dei segnali da Madrid. Raiola ha dichiarato che il suo assistito non vuole proseguire la sua avventura in Inghilterra tra le fila del team di Old Trafford. Stanco del progetto United, Pogba vuole raggiungere il suo compagno di nazionale Raphael Varane e soprattutto Zinedine Zidane, suo idolo d’infanzia che tanto lo vuole in merengue.