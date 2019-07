La Roma irrompe su Icardi: pronti 50 milioni per l’argentino

La titubanza del Napoli per l’acquisto di Mauro Icardi sta facendo aumentare le pretendenti, interessate all ‘argentino dell’Inter. Il bomber sta vivendo un’estate che difficilmente dimenticherà, passato da idolo indiscusso della tifoseria con oltre 100 gol in Serie A, a calciatore emarginato dal resto del gruppo e odiato da una discreta fetta di tifoseria. Le sue vicende extra calcistiche alimentate dalla moglie Wanda Nara, non hanno fatto altro che far abbassare il prezzo del calciatore. Nonostante ciò, le offerte concrete tardano ad arrivare.

Conte e Marotta lo hanno escluso dal progetto Inter e assieme ai vari Nainggolan, Politano e Perisic, l’argentino è finito sul mercato. La Juventus e il Napoli sono le squadre maggiormente interessate – così pare – al calciatore, ma ora la lista sta per allargarsi. Secondo Repubblica, i giallorossi offrirebbero il cartellino di Dzeko – giocatore seguito da Conte – più 30 milioni di euro. L’offerta è ottima e l’Inter potrebbe accettarla tranquillamente, dato che Conte vorrebbe un attaccante con le caratteristiche di Dzeko per l’attacco. L’ingaggio che la società capitolina destinerebbe a Icardi, potrebbe ammontare a 5 milioni di euro annui.

La sensazione è che la trattativa può concretizzarsi. Ci guadagnerebbero entrambe le squadre e occasioni simili difficilmente ricapitano. Baldini e Marotta lo sanno e spengeranno per chiudere nelle prossime ore. Ora dipende tutto dai giocatori e dalla loro volontà di lasciare i rispettivi club per poi approdare in certe piazze.