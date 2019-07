La telenovela James Rodriguez continua, anche Mertens chiede rinforzi

La Juventus continua a rinforzarsi, anche con il giovane De Ligt. Appena 19 enne, ma pagato con la bella somma di 75 milioni di euro, e 10 milioni di commissione a Mino Raiola. E le altre? Inter e Napoli soprattutto, dovranno rispondere. Sulla carta sembrano quelle più vicine a poter contrastare il potere dei bianconeri, che con questo ulteriore acquisto, in difesa, è messa molto bene.

Il Napoli, dopo l’arrivo nel reparto arretrato di Manolas, dovrà darsi una mossa anche in attacco.

Sembra una telenovela, quella di James Rodriguez, un giorno è vicino, l’altro giorno no, ed ora che l’Atletico Madrid, si sia interessato al talento colombiano la trattativa sembra si sia un po’ rallentata.

Ma sappiamo come funziona, il Real non vuole rinforzare una diretta concorrente per la Liga, dopo che i colchoneros si sono assicurati il portoghese Joao Felix per 126 milioni di euro.

De Laurentiis chiede Rodriguez in prestito, il Real Madrid, vuole incassare, dopo le spese dei nuovi acquisti.

I tifosi napoletani sui social sono in fermento. Anche ieri Dries Mertens nell’incontro coi sostenitori a Dimaro, rispose ad una domanda, dicendo: “per poter combattere, bisogna rinforzare la squadra”.

Cosa penserà il presidente Aurelio De Laurentiis, che come è solito, controbatte ad ogni parola?

La telenovela continua.