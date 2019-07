Lazio, addio Milinkovic-Savic: arriva la conferma di Lotito

Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Che il serbo possa partire, non è affatto un mistero, giá da parecchio tempo. Il classe ’95, è il pezzo pregiato della “bottega” Lotito e, fino ad oggi, il patron biancoceleste, era riuscito a resistere agli assalti dei top club europei per il suo ‘pupillo’.

Lo scorso anno, ci aveva provato con insistenza la Juve, ma la richiesta di 110 milioni, aveva spento sul nascere le velleità bianconere, che avevano reputato eccessive le pretese avanzate da Lotito.

Milinkovic-Savic resta comunque sul piede di partenza e, su di lui, sembrano tornate a farsi sotto sia United che Paris Saint-Germain.



Se gli inglesi affonderebbero il colpo solo a fronte di una cessione importante nel mezzo (leggasi Pogba), I parigini, avulsi per il momento dalla ribalta del mercato internazionale, potrebbero infiammare la propria estate con l’ acquisto di Milinkovic dalla Lazio.

Le recenti parole di Lotito su Milinkovic-Savic, alimentano poi le voci di un possibile addio.



Il numero uno laziale, nel corso di un’ intervista al Corriere dello Sport, ha infatti affermato che, trattenere Savic quest’ anno, sarà più difficile del previsto.

“Milinkovic si è comportato da vero professionista– ha detto Lotito – ma, qualora gli si dovessero presentare determinate opportunità, sarà difficile, per me, spendere le armi giuste per trattenerlo”.

Parole che sanno di addio? Difficile dirlo con certezza. Di certo, il fatto che la Lazio non disputi la Champions, puó cominciare ad essere percepito come un limite, da parte di un ragazzo che ha dimostrato di essere uno dei miglioro centrocampisti in Europa.

Per ora, Milinkovic-Savic resta a Roma e si allena assiduamente agli ordini di Inzaghi. Il sui futuro, potrebbe peró, presto cambiare. Non resta che vedere in che modo evolverà la situazione.