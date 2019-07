La Lazio di Simone Inzaghi che da venerdì sera è in ritiro ad Auronzo di Cadore (Belluno) per il dodicesimo anno consecutivo, oggi allo stadio Zandegiacomo alle ore 17 giocherà contro la squadra locale bellunese la sua prima amichevole estiva.

Lazio-Auronzo di Cadore, presentazione del match

Fino a questo momento sono quattro gli acquisti del club biancoceleste, dove quello più importante è sicuramente quello di Manuel Lazzari esterno destro acquistato dall Spal per nove milioni di euro più il cartellino di Alessandro Murgia. L’ex estense potrà essere molto utile al mister Inzaghi grazie al dinamismo e velocità che in questi ultime due stagione di Serie A lo ha consacrato come uno dei migliori giocatori dal rendimento sempre alto e costante.

Altro giocatore comprato (per 12 milioni) è il difensore slovacco Denis Vavro che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Copenaghen, il classe ’96 altro 193 cm è molto roccioso e bravo sia di testa che nella fase d’impostazione. Il terzo acquisto è lo spagnolo Jonathan Rodríguez Menéndez, detto più semplicemente Jony, il ventottenne ex Alaves ma di proprietà del Malaga in realtà non è ancora ufficiale perchè per un ritardo burocratico manca ancora un documento, una volta arrivato potrà essere ufficializzato. Nella scorsa stagione Jony è stato il terzo assist man della Liga e potrebbe essere un centrocampista molto interessante.

Infine il primo acquisto (a parametro zero) in ordine temporale è stato l’attaccante classe ’99 Bobby Adekanye che nella scorsa stagione ha giocato con la seconda squadre del Liverpool; il nigeriano è partito con la squadra per il ritiro dove alla fine di esso, l’allenatore biancoceleste deciderà se farlo stare stabilmente in prima squadra o magari mandarlo con la Primavera per acquisire più esperienza.

Ovviamente il mercato in entrata dei biancocelesti non finirà qui e nelle prossime settimane sicuramente se ne saprà di più; stesso discorso anche per quello d’uscita con parecchi giocatori in esubero da piazzare, in attesa di capire quale sarà il futuro della stella serba Milinkovic-Savic, rimarrà a Roma o sarà destinato a lasciare la capitale? Bisognerà capire anche che cosa decideranno con Stefan Radu, ormai bandiera del club, che in queste ultime settimane sembrava destinato alla partenza, ma che ora sembra possa essere convocato per il ritiro dopo alcune incomprensioni con la società.

In attesa di ciò, la Lazio questo pomeriggio giocherà la sua prima amichevole davanti ai tanti tifosi che come tutti gli anni hanno riempito la località bellunese di Auronzo di Cadore con la squadra locale che farà da sparring partner.

Lazio-Auronzo di Cadore, dove vedere il match in tv e streaming

Il match amichevole tra Lazio-Auronzo di Cadore in programma oggi alle ore 17 sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi.

Per chi non potrà sintonizzarsi sulla tv, un altro modo di per seguire il match, è il canale radiofonico della società capitolina, Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo.