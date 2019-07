Lazio-Entella 5-0: a segno Luis Alberto, Patric e Correa. Sorride Inzaghi (Video Gol)

Lazio-Entella, altra buona prestazione per gli uomini di Simone Inzaghi. Ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro dei biancocelesti, arriva un convincente 5-0 per la compagine laziale ai danni dei liguri, neopromossi in Serie B: mattatori della giornata Patric e Correa, entrambi a segno in due occasioni. Ad aprire le danze, però, è stato Luis Alberto che ha trovato la via del gol dopo appena otto minuti.

Lazio-Entella, test sempre più probanti per i biancocelesti. Dopo aver vinto col punteggio di 5-2 sulla Triestina, che nella prossima stagione militerà in Serie C, si alza il livello delle amichevoli estive per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nella sede di Auronzo di Cadore, infatti, Ciro Immobile e compagni si scontreranno con la Virtus Entella, recente neopromossa dalla terza serie e dunque il prossimo anno impegnata in Serie B: il match si disputerà oggi, mercoledì 24 luglio, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.

Il calendario di amichevoli estive per la Lazio, è davvero ancora piuttosto folto: è in programma per sabato 27 luglio (ore 16) il match con il Mantova, mentre ad inizio agosto si sposteranno in Inghilterra dove saranno impegnati prima con il Bournemouth (venerdi 2, ore 20.45) e poi con il Paderborn (sabato 3, ore 16). L’ultimo test, invece, è previsto per il 10 agosto: la compagine di Inzaghi sarà di scena a Vigo (Spagna) contro il Celta (orario da definire).

Lazio-Entella, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lazio-Entella avrà copertura televisiva: l’amichevole in programma ad Auronzo di Cadore, infatti, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Lazio Style Channel, canale 233 della piattaforma Sky. Per poter vedere la partita, però, i tifosi dovranno necessariamente sottoscrivere un abbonamento settimanale dal costo di €4.00. In alternativa, restano sempre attive possibilità della visione dell’incontro attraverso piattaforme streaming.