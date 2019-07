Lecce-Frosinone 4-1, poker salentino. Vittoria in rimonta per i giallorosse di Liverani.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS LECCE-FROSINONE

Lecce-Frosinone, febbre del sabato sera. Quarto test stagionale per il neo promosso Lecce di Fabio Liverani. Dopo le goleade con Gherdeina, St.Georgen e Bolzano, i giallorossi questa sera affrontano il Frosinone di Alessandro Nesta. I due tecnici sono stati compagni di squadra nella stagione 2001/2002, con la maglia della Lazio. I ciociari nella prossima stagione disputeranno il campionato di Serie B e sono reduci dal 3-0 contro il Rieti. Il match comincerà alle ore 20.30 e si disputerà in Trentino. Una buona occasione quella di questa sera per affinare la preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. Tra meno di un mese si fa sul serio e le due squadre devono farsi trovare già pronte dall’inizio. Il Lecce per la salvezza, il Frosinone per tentare di nuovo la scalata verso la Serie A.

Lecce-Frosinone, come seguire il match in diretta tv e streaming

Lecce-Frosinone, info tv e streaming. Al momento non sono previste dirette tv per l’amichevole di oggi, calcio d’inizio in programma alle ore 20.30. Non è in previsione neanche una diretta streaming. Per essere aggiornati sull’andamento del match bisogna affidarsi ai canali social ufficiali (Facebook, Twitter) delle due squadre. Queste le probabili formazioni del match di questa sera, Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tachtsidis, Petriccione, Dumancic; Felici; La Mantia, Lapadula. All. Liverani. Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Zampano, Brighenti, Ariaudo, Tribuzzi; Chibsah, Maiello, Gori; Ciano; Citro, Ciofani. All. Nesta.