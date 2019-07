Lecce-St.Georgen, altro test per i salentini. Seconda uscita stagionale per il Lecce di Fabio Liverani. Dopo l’8-0 rifilato al Gherdeina la squadra neopromossa in Serie A affronta oggi i dilettanti del St.Georgen. Il match comincerà alle ore 17.30. Una buona occasione per Liverani di testare il livello di preparazione dei suoi ad un mese dall’inizio del campionato. I giallorossi salentini si stanno muovendo molto sul mercato. Ne sono prova l’arrivo di Gabriel in porta, Rossettini in difesa e Lapadula in attacco. Elementi che conoscono molto bene la Serie A e che possono portare l’esperienza giusta per trascinare il resto della squadra. Il prossimo campionato si presenta di un livello più alto rispetto agli ultimi e bisogna farsi trovare pronti. Da subito.

Lecce-St.Georgen, la probabile formazione salentina. Liverani potrebbe mischiare le carte rispetto alla prima uscita: in porta potrebbe andare Gabriel ma questa volta con una linea di difesa con Rossettini e Lucioni centrali e Benzar a fare il terzino destro con Vera ai lati. A centrocampo Tachtsidis potrebbe occupare la cabina di regia e in quel caso sulle mezzali potremmo vedere un’altra coppia con Tabanelli a disporsi su un lato mentre Majer agirebbe sull’altro interno del campo. Alle spalle dei due attaccanti potrebbe agire Falco, che prenderà un posto che eventualmente sarà di Marco Mancosu quando inizierà il campionato: possibile che davanti possa essere riproposta la coppia formata da Lapadula e La Mantia per affinarne l’intesa, ma naturalmente anche questo aspetto dovrà essere valutato una volta che si inizierà a giocare. (Fonte: ilSussidiario.net).

Lecce-St.Georgen, come seguire il match in streaming e tv

Lecce-St.Georgen, info tv e streaming. Al momento non sono previste dirette tv per l’amichevole di oggi, calcio d’inizio in programma alle ore 17.30. Non è in previsione neanche una diretta streaming. Per essere aggiornati sull’andamento del match bisogna affidarsi ai canali social ufficiali (Facebook, Twitter) del Lecce. Gli uomini di Liverani torneranno poi in campo il 25 luglio, ore 17, contro la Virtus Bolzano.