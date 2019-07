Lecce-Virtus Bolzano, dove vedere l’amichevole in tv e streaming domani 25 luglio

Lecce-Virtus Bolzano, altro test amichevole per gli uomini di Fabio Liverani. I pugliesi tornano in campo domani, giovedì 25 luglio, contro la Virtus Bolzano, compagine che militerà nel prossimo campionato di Serie D: il match è in programma alle ore 17 al Campo Sportivo Mulin Da Coi di Santa Cristina di Val Gardena. A meno di una settimana dalla sfida persa 9-0 contro il Bologna, è alle porte l’ennesimo scontro ad altissima intensità per i ragazzi di Alfredo Sebastiani, ancora provati per i quattro tempi da 30 minuti ciascuno disputati contro gli emiliani.

Per quanto concerne il Lecce, nel complesso, si tratta della terza gara stagionale, dopo l’8-0 rifilato al Gherdeina e il 6-0 ai danni del St. Georgen. Nell’ultima uscita, tra i giallorossi hanno ben figurato Lapadula e La Mantia, entrambi a segno in due occasioni. Le altre due reti, invece, sono scaturite da un autogol e da un’azione personale di Quarta che ha chiuso il “set”, come si direbbe in gergo tennistico. Quella di domani sarà la penultima amichevole pre-stagionale per il Lecce, il cui calendario estivo verrà completato il prossimo 27 luglio contro il Frosinone (calcio d’inizio alle 20.30): la partita si disputerà allo Stadio Briamasco di Trento (ingresso a pagamento, €10+prevendita per adulti e €2+prevendita per ragazzi 7-14 anni, gratis per bambini di età inferiore ai 7 anni).

Lecce-Virtus Bolzano, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lecce-Virtus Bolzano non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva: è questo quanto emerge dalle ultime indicazioni. Sarà possibile seguire l’andamento dell’incontro attraverso gli aggiornamenti che verranno pubblicati sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram) della compagine salentina. Non è escluso che nelle prossime ore si vengano a conoscere piattaforme streaming che produrranno l’incontro: ulteriori notizie verranno fornite a breve.