Lione-Liverpool: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole oggi ore 19

Il Liverpool di Jurgen Klopp vuole archiviare la brutta sconfitta contro il Napoli di lunedì e proprio questa sera, i Reds tenteranno di riprendersi in amichevole contro il Lione. Il 9 agosto riparte la Premier League e lo stato di forma dei campioni d’Europa è pessimo. Proprio ieri, Virgil Van Dijk ha lanciato l’allarme e gli importanti impegni ufficiali come Community Shield e Supercoppa Europea, si stanno avvicinando inesorabilmente. Il Liverpool in questa pre-season ha disputato ben 6 amichevoli, perdendone tre e pareggiandone una. Uno score non proprio invidiabile dato che le due vittorie sono arrivate contro selezioni modeste come Tranmere e Bradford City.

Le assenze dei vari Sane, Salah, Firmino e Alisson si sono fatte sentire, ma ora i quattro calciatori reduci da Coppa d’Africa e Coppa America, si stanno preparando al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’amichevole di questa sera darà dati importanti a Klopp data la forza del Lione. Non sono ancora certe le presenze dei quattro calciatori rientrati dalle coppe. Calcio d’inizio alle ore 19.

Lione-Liverpool, diretta tv e streaming. Il match amichevole tra Lione e Liverpool in programma mercoledì 31 luglio, non sarà disponibile in diretta tv in Italia ma sarà possibile vedere il match collegandosi alla tv norvegese TV2 Sumo, attraverso le reti beIN Sports. Qualora si voglia vedere la partita in streaming, beIN Sports Arabia mette a disposizione il match attraverso il proprio sito internet, oppure è possibile visionare il match attraverso DAZN Spagna.