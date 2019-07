LIVE calciomercato Inter: per Lukaku serve un’offerta migliore

La nuova Inter di Antonio Conte sta lentamente prendendo forma. Dopo aver blindato il pacchetto difensivo con l’arrivo a parametro zero di Diego Godin e aver aumentato il livello tecnico del centrocampo con l’ormai ex Sassuolo Stefano Sensi, la dirigenza nerazzurra è intenzionata a rivoluzionare l’attacco. Unica certezza al momento è la permanenza di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’albiceleste, fresco di eliminazione dalla semifinale per mano del Brasile, ha attirato le attenzioni dei grandi club europei grazie alle sue ottime prestazioni in Copa America. L’intenzione dell’Inter però, è quella di trattenerlo a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Marotta vuole completare il reparto offensivo con un uomo d’esperienza e un top player assoluto, oltre all’altro confermato Politano. Il primo profilo dovrebbe essere Dzeko, nonostante le scintille tra Inter e Roma per l’affare Barella. Il colpo da 90 invece è Romelu Lukaku: si fa leva sulla volontà del giocatore, anche se l’ultima offerta dei milanesi non soddisfa il Manchester United. Intanto belga anticipa il suo rientro al club dalle vacanze dimostrando di voler completare la sua cessione prima della tournée australiana dei Red Devils, in programma l’8 luglio. Entro quella data Lukaku vorrebbe essere a disposizione di Conte, ma dall’Inghilterra chiedono un trasferimento in un unica soluzione, senza contropartite tecniche. Niente prestiti onerosi dunque: l’Inter è costretta ad alzare l’asticella se vuole Lukaku, lo United vuole rientrare dell’investimento e chiede almeno 70 milioni di euro. Una cessione di Icardi a titolo definitivo sbloccherebbe la trattativa, in caso contrario potrebbe diventare un’estenuante telenovela estiva vista la distanza tra le due parti.