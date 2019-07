LIVE James Rodriguez – Napoli: ci siamo

Il Napoli è vicino a chiudere il secondo colpo di mercato a poche ore di distanza dell’ufficializzazione dello scambio Manolas – Diawara. La conferma arriva dal quotidiano sportivo spagnolo “As“: l’operazione che sta infiammando i cuori dei tifosi napoletani, è praticamente giunta al termine per una cifra intorno ai 42 milioni di euro. James Rodriguez vestirà d’azzurro, già si pensa ad una presentazione da sogno nel nuovo “San Paolo”. C’è ancora una lieve distanza tra i due club sulla modalità di trasferimento, ma la volontà del giocatore, la determinazione di De Laurentiis e la necessità del Real Madrid di fare cassa, saranno i fattori determinanti per la rapida conclusione della trattativa. Ancelotti dunque, potrà riabbracciare il suo pupillo, dopo le esperienze avute insieme al Real Madrid e al Bayern Monaco. E’ proprio agli ordini dell’allenatore italiano che il colombiano ha espresso il suo miglior calcio a livello di club: James arrivò al Real dopo un mondiale da protagonista, con la maglia numero 10 dei “cafeteros“. L’enorme cifra di 80 milioni sborsata da Florentino Perez per acquistare il ragazzo dal Monaco, fu presto ammortizzata: 345.000 magliette vendute in appena 48 ore e 45 mila tifosi al Bernabeu ad acclamarlo durante la sua presentazione. E’ proprio sui diritti di immagine infatti, che si è arenata la trattativa col Napoli. Un’operazione commerciale da parecchi milioni di euro orchestrata dal suo procuratore Jorge Mendes, sin da subito al lavoro per risolvere tutti i dettagli. James Rodriguez – Napoli: il matrimonio si farà. Carletto avrà il suo top player per provare a contrastare l’egemonia juventina.