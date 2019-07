Live Juventus – “pazza idea” per la porta: Donnarumma e Buffon insieme a Torino?

Prende lentamente corpo la nuova Juventus targata 2019-2020. La società bianconera ha già messo a segno alcuni importantissimi colpi in mediana, aggiudicandosi, praticamente a costo zero, l’ex Arsenal Aaron Ramsey (già ufficializzato nella scorsa sessione invernale) e Adrien Rabiot, che ieri è stato presentato alla stampa presso la Continassa ed è ormai pronto per mettersi a disposizione di mister Sarri. Ma la signora non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato, e sembra disposta ad operare una vera e propria rivoluzione in alcuni reparti chiave per regalare all’ex tecnico del Chelsea una rosa che possa finalmente ambire a sollevare la “coppa dalle grandi orecchie”. Oltre ad attendere un super-innesto in difesa (il maggior indiziato a rafforzare la retroguardia sembra essere il “baby-prodigio” De ligt), un altro reparto che potrebbe subire scossoni rilevanti è la porta.

Juventus, sliding-doors per la porta: la situazione

La notizia che maggiormente ha destato clamore tra gli addetti ai lavori è il possibile ritorno di Gianluigi Buffon in quel di Torino. L’ex numero uno della Nazionale, 42 primavere il prossimo gennaio, ritornerebbe alla Juventus dopo un solo anno trascorso all’ombra della Tour Eiffel, tra le file del Paris Saint-Germain. Il rapporto con i tifosi parigini non è stato sempre idilliaco, tanto che all’ estremo difensore di Carrara sono stati spesso rimproverati diversi errori commessi tra i pali. Questa situazione ha portato il presidente Al – Khelaifi a non rinnovargli il contratto, cosicchè Gigi pare destinato a ritornare nella squadra che lo ha consacrato fra i migliori nel suo ruolo negli ultimi 20 anni. Buffon andrà a sostituire quasi sicuramente il partente Mattia Perin, che, secondo diverse voci, mal digerirebbe un’altra stagione da “secondo” senza scendere con continuità in campo.

Su Perin sono vigili diverse squadre: dal Portogallo, come riferisce la redazione de il Bianconero.com, si sarebbero fatti avanti sia Benfica che Porto. L’ex Genoa preferirebbe, però, una soluzione interna, e in serie A, di certo, gli estimatori non mancano: La Roma punta forte sul classe ’92 (cercato già la scorsa stagione), e potrebbe convincere la Juventus inserendo alcune contropartite tecniche che interessano, e non poco, la dirigenza sabauda (Zaniolo su tutti). Alcune fonti, però, parlano di una Roma che si sta pian piano defilando. Sembrerebbe, infatti che i giallorossi abbiano virato con decisione su Pau Lopez (in forza al Betis Siviglia), e che l’affare dovrebbe concretizzarsi a breve

Juve, Perin finisce nei “radar” del Milan: l’ex Genoa più soldi per arrivare a Donnarumma?

Ma arriviamo alla “bomba” degli ultimi giorni: già da ieri, si sta parlando di un interesse concreto della Juventus per “Gigio” Donnarumma. Il classe ’99, da tutti considerato l’erede “naturale” di Buffon, dovrebbe essere sacrificato sul mercato per far “quadrare” i conti della società rossonera. Sul portiere rossonero è fortissimo l’interesse del PSG, ma le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime ore hanno del clamoroso: la Juventus avrebbe infatti intenzione di affiancare Buffon e Donnarumma nella prossima stagione, rispettivamente nei ruoli di secondo e primo portiere. Paratici avrebbe già intrapreso i contatti con Mino Raiola (agente del ragazzo), e vorrebbe proporre al Milan il cartellino di Perin più un sostanzioso conguaglio, per assicurarsi l’ex “enfant prodige” lanciato da Mihajlovic.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”it” dir=”ltr”>Rep: "Juve-Raiola è nata una nuova idea: Donnarumma. Riunire a Torino presente e passato della nazionale, ossia lui e Buffon". CT: "Buffon, questa settimana la firma e il ritorno" <a href=”https://twitter.com/hashtag/rvs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#rvs</a> 🗞 <a href=”https://t.co/R93ueQYlJW”>https://t.co/R93ueQYlJW</a> <a href=”https://t.co/SKg1as2d4Y”>pic.twitter.com/SKg1as2d4Y</a></p>— VecchiaSignora.com (@forumJuventus) <a href=”https://twitter.com/forumJuventus/status/1145942874296606720?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 2, 2019</a></blockquote>

Che fine fa Szczesny?

Se davvero dovesse materializzarsi questo scenario, che fine farebbe Szczesny? Per il portiere polacco, si parla di un forte interessamento del Manchester United, anche se non sembra sia stata fatta pervenire alcuna offerta concreta sulla scrivania dei dirigenti del club campione d’Italia.

La pista che porterebbe Szczesny allo United, va comunque monitorata con grande attenzione, dal momento che la Juventus è sempre speranzosa di poter riabbracciare Paul Pogba. Chissà che, in quest’intricato intreccio di mercato, un’apertura dei bianconeri ad un trasferimento del polacco in quel di Manchester, non possa “ammorbidire” le pretese economiche dei “Rad devils”, permettendo al “polpo” (ora accostato al Real), di imboccare la strada di Torino.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti, qualora la situazione dovesse svilupparsi.