Lugano-Inter streaming gratis e diretta tv, dove vedere il match oggi dalle 17.30

Lugano-Inter, primo test stagionale per i nerazzurri. Il ritiro svizzero della squadra agli ordini di mister Antonio Conte si concluderà in data odierna con un’amichevole in programma contro la squadra locale militante nella Super League. C’è tanta curiosità per vedere se i nerazzurri avranno già assorbito i dettami tattici del nuovo allenatore anche se la rosa non è ancora al completo. Lugano-Inter, incontro valevole per la Casinò Lugano Cup, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Cornaredo della città ticinese. Si preannuncia il tutto esaurito con 7000 biglietti venduti in poche ore.

Lugano-Inter, le dichiarazioni della vigilia

Renzetti (presidente del Lugano): “Noi dovremo vivere di riflesso con l’Inter, ci darebbe una visione eccezionale. L’anno prossimo si ridiscuteranno i diritti tv, noi con l’Italia possiamo fare qualcosa. Il riflesso dell’Inter ci aiuterebbe molto. Sono contento che abbiano fatto un buon ritiro, noi lo siamo ancora di più. Speriamo che diventi una consuetudine e che il Lugano possa vivere sul riflesso dell’Inter; non per questione di tifo, essendo io juventino, ma per opportunità perché bisogna fare il bene del Lugano e noi abbiamo bisogno di una realtà con principi diversi per crescere”.

Handanovic (capitano dell’Inter): “Il ritiro procede normalmente, tanta fatica e tanto sudore. Il mister non mi ha stupito, parlando coi giocatori sapevamo cosa ci aspettava. Lo conoscevamo ed eravamo preparati. Si lavora tanto, ma i giocatori sono molto motivati”.



Lugano-Inter, streaming e diretta tv

Il match Lugano-Inter, prima amichevole stagionale dei nerazzuri, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva alle ore 17.30 su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. L’emittente sarà la protagonista dell’estate avendo acquisito i diritti dell’International Champions Cup. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di Sportitalia. L’Inter dovrebbe schierarsi in campo con la seguente formazione: Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito.