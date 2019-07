Lukaku-Inter: fissato l’ingaggio per il belga

Romelu Lukaku è conteso da Inter e Juventus, che si stanno dando battaglia a suon di milioni pur di acquistare la forte punta belga. Il Manchester United non è convinto di cedere l’ex bomber dell’Everton e sta tirando per le lunghe la trattativa. I Red Devils vogliono incassare almeno 80 milioni di euro, cifra alta e che non sta bene alle due società italiane.

Se ancora manca un accordo totale sul prezzo del cartellino, l’Inter sta cercando di convincere Lukaku con un ricco contratto. Secondo Sky Sports, i nerazzurri hanno proposto un contratto di 5 anni all’attaccante, il quale dovrebbe guadagnare ben 45 milioni di euro nell’arco di questo quinquennio. Lukaku percepirebbe 9 milioni di euro a stagione, diventando uno dei giocatori con il salario più alto in Italia. La società nerazzurra e il tecnico Antonio Conte sono determinati ad acquistare il bomber del Belgio, che allo United ha passato un anno non proprio idilliaco.

L’avversaria per eccellenza dell’Inter, la Juventus, tenterà una contro offerta per convincere il giocatore, ma sarà complicato dato che i bianconeri hanno già versato ingenti somme di denaro all’Ajax per l’acquisto di De Ligt. Lukaku potrebbe accettare la proposta dell’Inter ma il nodo rimane sempre quello con il Manchester United. Tutto dipenderà dunque dalle imminenti cessioni di Icardi e Nainggolan, entrambi sul mercato e ospiti indesiderati per Antonio Conte.