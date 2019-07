Lukaku, Juventus in vantaggio sull’Inter per assicurarsi il belga

Lo sgambetto della Juventus nei confronti dell’Inter per Romelu Lukaku potrebbe essere realtà. In quest’ultima settimana, i bianconeri hanno fatto dei passi in avanti per assicurarsi il belga. Le prestazioni di Gonzalo Higuain non convincono, nonostante il gol che l’argentino ha realizzato contro il Tottenham, in International Champions Cup. Fumo negli occhi per Sarri che tra una sigaretta e l’altra, ha potuto riflettere sul da farsi. Il tecnico toscano ha indicato Lukaku come partner d’attacco ideale per Cristiano Ronaldo. L’interesse della Juventus è concreto, tanto da offrire al Manchester United, Paulo Dybala.

La Joya attende un confronto chiarificatore con Maurizio Sarri sul da farsi e la posizione in campo che dovrà ricoprire. Sarri ha già le idee chiare: far giocare Dybala trequartista o come seconda punta nella sua Juventus. Come avveniva con Allegri prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il ruolo sarebbe l’ideale per la Joya, ma l’idea di schierare Lukaku in attacco, stuzzica Sarri e non poco. Così come Dybala, Lukaku è reduce da una stagione deludente e deve essere rilanciato. Il Manchester United vuole 83 milioni di euro, che l’Inter non è disposta a offrirgli. La Juventus invece propone propone uno scambio alla pari con Dybala e l‘argentino è gradito alla dirigenza inglese. Lo scorso anno, Paulo andò in gol contro lo United a Old Trafford. Le sue magie ora potrebbero iniziare a far parte della gloriosa storia Red Devils.