Madagascar-Tunisia streaming e diretta tv Coppa d’Africa: dove vedere il match del 11/7

Questa sera, alle ore 21:00, andrà di scena il match Madagascar-Tunisia valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa. Le due compagini si sfideranno allo stadio “Al Salam” con l’obiettivo di raggiungere la semifinale del torneo. Si tratta forse della sfida più sorprendente, con il Madagascar, debuttante assoluto a una fase finale, che ha vinto il suo girone davanti alla Nigeria e ha poi battuto il Congo negli ottavi. La Tunisia, invece, ha collezionato soltanto tre pareggi nella fase a gironi, ma ha battuto a sorpresa il Ghana nel turno precedente. Sarà sicuramente una partita divertente, fra due formazioni che hanno fatto della compattezza il loro punto di forza.

MADAGASCAR-TUNISIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabile formazione Madagascar (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Raveloson, Anicet, Amada; Nomenjanahary, Andriatsima, Andriamatsinoro.

Probabile formazione Tunisia (4-3-3): Ben Mustapha; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chalali, Skhiri, Sassi; Sliti, Khenissi, Msakni.

MADAGASCAR-TUNISIA: STREAMING E DIRETTA TV

La partita Madagascar-Tunisia va in scena oggi giovedì 11 luglio alle ore 21: diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti della competizione continentale africana. L’emittente streaming offre agli abbonati l’app dedicata con cui sarà possibile seguire il match su pc, smartphone, smart tv e tablet. Visione gratuita per i nuovi utenti da meno di un mese.